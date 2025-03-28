Arefe günü oruç tutulur mu? Yarın oruç tutulacak mı?

30 Mart tarihinde Ramazan Bayramı’nın başlayacak olması nedeniyle Arefe Günü’de 29 Mart Cumartesi günü yaşanacak. 29 Mart’ta arefe gününün idrak edilecek olması nedeniyle arefe gününde oruç tutulup tutulmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Arefe Günü Orucu

Ramazan ayı yarın itibari ile tamamlanacak ve 30 Mart tarihinde de Ramazan Bayramı başlayacak. Bu kapsamda, 29 Mart Cumartesi gününün de Ramazan ayı içinde yer alması dolayısıyla arefe günü oruç tutulacak.

Yarın tutulacak oruç ile birlikte Ramazan ayı sona erecek ve 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı kutlanacak.