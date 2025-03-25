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Arefe günü resmi tatil mi? Arefe gün yarım gün mü?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala arefe gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Arefe günü resmi tatil mi? Arefe gün yarım gün mü?

30 Mart tarihinde Ramazan Bayramı başlayacak ve üç günlük tatil 1 Nisan Salı günü itibariyle sona erecek. Tatilin 9 güne uzatılmaması nedeniyle 1 Nisan itibariyle Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesi beklenirken, arefe gününün resmi tatil olup olmayacağı da milyonlarca kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 

Arefe Günü İş Yerleri Kapalı Mı?

Ramazan Bayramı’nın 30 Mart itibariyle başlayacak olması nedeniyle 29 Mart arefe gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olacak. Arefe gününde özel sektörde çalışanlar da yarım gün mesai ücreti alacaklar. 

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