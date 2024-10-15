Askerlik için Milli Savunma Bakanlığı’nın 2024 Kasım celp tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamalar sonrasında 31 Ağustos 2024 tarihine kadar yoklama ve askerlik işlemlerini yapanlar için askerlik süreçleri netlik kazanma başladı. Binlerce askerin vatani görevini yapmak için harekete geçeceği Türkiye’de en çok merak edilen ise askerlik yerleri. Peki, MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler.

2024 Kasım Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

2024 Kasım askerlik yerleri için askerlik celp tarihleri doğrultusunda işlem yapılacak. 2024 Kasım ayı itibariyle silah altına alınacak asker adaylar sevk belgelerini 10 gün önceden alabilecek. Ancak adayların hazırlıklarını yapabilmesi adına askerlik yerleri önceden açıklanacak. Yapılan resmi açıklamalara göre yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erler için askerlik yerleri 31 Ekim tarihinde açıklanacak. 31 Ekim itibariyle açıklanacak askerlik yerleri sayesinde askere gidecek herkesin nerede görev alacağı da belirlenmiş olacak.

Askerlik Yerleri Nasıl Öğrenilir?

Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 31 Ekim 2024 tarihinde duyurulmasının ardından adaylar e-Devlet üzerinden doğrudan bilgilerine ulaşabilecek. E-devlete giriş yaparak askerlik yeri sorgulama işlemlerini yapabilecek kişiler, nerede askerlik yapacağını doğrudan öğrenebilecek. Askere gidecekler için sevk tarihleri ise şöyle;