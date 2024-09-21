Türkiye’de merakla beklenen askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. E-devlet üzerinden erişime açılan askerlik yerlerini tüm yükümlü vatandaşlar öğrenebiliyor. Vatani görevini yapmak için askere gidecek vatandaşlar için aynı zamanda yol parası ödemesi de verilecek. Askerlik yol parası ödemesi için sürecin ne zaman tamamlanacağı merak ediliyor. Askerlik yol parası nasıl ve nereden alınır. Yol masrafı ne zaman yatar? İşte tüm detaylar.

Askerlik Yol Parası Ne Zaman Yatacak?

Askerlik yol parası sevk tarihinden 3 iş günü sonra yatırılmaktadır. Bu nedenle sevk evrakı alan kişiler 3 gün sonrasında askerlik yol parasını alabilecektir. Yol masrafı olarak da bilinen yol parası için sadece PTT’den destek alınabilmektedir. PTT’ye yatırılan bu ödemeler en yakın PTT şubesine giderek alınabilmektedir. Müracaat sırasında vatandaşların kimlik belgesini de ibraz etmesi gerekmektedir. 5 Ekim 2023 itibariyle sevk edilecek askerlerin bu tarihe kadar sevk evrakını alması ve ardından 3 iş günü sonrasında da askerlik yol parasını alması mümkün.