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ATP, Alibaba Cloud Hackathon Yarışması Düzenleyecek

TP, Alibaba Cloud Hackathon yarışmasını düzenleyeceğini duyurdu.

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ATP yapılan açıklamaya göre 25-26 Mayıs’ta düzenlenecek kapsamlı yarışmada, yapay zeka, büyük dil modeli ve grafik üretimi gibi çeşitli alanlarda yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak katılımcılar, Alibaba Cloud altyapısını kullanarak gerçek dünyadaki problemlere ticari ve sosyal etkisi olan çözümler üretmeye çalışacak.

Düzenlediği yarışmayla yazılım dünyasının yenilikçi çözüm üretmek isteyenlerini bir araya getirmeyi hedefleyen ATP, katılımcılara yazılım konusundaki becerilerini sergileme, teknolojinin önde gelen isimlerinden mentörlük alma ve yeni yetkinlikler kazanma fırsatı sağlayacak. Yarışmada, gerçek dünyadaki bir problemi çözmeye çalışacak katılımcılar, küresel teknoloji ekosistemi içinde değerli bağlantılar kurma ve teknoloji liderleriyle doğrudan etkileşime geçme imkanına sahip olacak.

Birincilik ödülünün Çin seyahati olduğu etkinlikte kazanan takım, ATP’nin Şangay ofisini ve Alibaba Cloud’un Hangzhou kampüsünü ziyaret edecek. Ayrıca, 10 bin dolar değerinde Alibaba Cloud kredisinin ve çeşitli hediyelerin de sahibi olacak.

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TP, Alibaba Cloud Hackathon yarışmasını düzenleyeceğini duyurdu.

Yarışmanın başvuru formu, 10 Mayıs’a kadar şirketin kurumsal internet sitesinden doldurulabilecek.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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