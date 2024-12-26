Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Göktaş, Sıla ve Narin cinayeti davaları ile ilgili, “Faillerin en ağır cezayı alması için bakanlık avukatlarımız yoğun mücadele veriyor.” açıklamasını yaptı. Göktaş, Narin Güran’ın yaşadığı köydeki diğer çocuklar ile ilgili, “Köydeki diğer çocuklara yönelik psikososyal destek ekibi kurduk, travmaları atmaları için çalışmalarımızı sürdürdük.” diye söyledi.

Sosyal Medya Düzenlemesi Gelecek

Bakan Göktaş, sosyal medya ile ilgili, “Çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bakanlığımız öncülüğünde mevzuat çalışmamızı başlattık.” dedi. “Bu yasal düzenlemenin aynı zamanda cezai yaptırım tarafı olacak.” diye belirten bakan, sonuç itibarıyla uymayana farklı ceza yöntemlerinin geliştirilebileceğinin altını çizdi.

Göktaş, doğurganlık oranının düşmesiyle ilgili, “Sosyal ve sağlık hizmetlerinde bütçe ihtiyacının artması demek, milli güvenliğimiz açısından da çok önemli.” açıklamasını yaptı. Göktaş, “Aileyi tehdit eden risklerden biri de cinsiyetsizleştirme. Her türlü tehditten hem çocuklarımızı hem aileleri korumak zorundayız.” dedi.

Bakan Göktaş, İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili, “Kadına karşı şiddeti insan hakkı mücadelesi olarak görüyoruz.” açıklamasını yaptı. “Çalışmamız bir sözleşmeyle başlamadı bir sözleşmeyle sonlanması söz konusu değil.” diye ekledi.

Bakan Göktaş, “Kadını değersizleştiren yapımların oluşması ve bunun üzerinden bir reyting sağlanmasını doğru bulmuyorum. Bu konuda yapımcılarımıza tekrar sesleniyorum.” diye açıkladı. Konuyla ilgili, “Şiddeti televizyonda görmek hem çocuklarımıza zarar veriyor hem de şiddeti normalleştiriyor. Kadını metalaştıran içerikleri televizyonda görmek istemiyoruz.” diye ekledi.

Göktaş, Suriye’nin yeniden inşasında kadınların aktif rol almasına yönelik çalışma yürütmek istediklerini belirtti. “Çocukları eğitim hayatına kazandırmaya yönelik çalışmalarımız var.” eklemesini yaptı.