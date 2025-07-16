Bakan Göktaş, 15 Temmuz Şehitliği’ndeki Anma Programına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen anma programına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da hazır bulunduğu tören, şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bakan Göktaş, darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Törende, şehit aileleriyle de görüşen Göktaş, ailelerin acılarını paylaştı ve onlarla sohbet etti.

Kur’an-ı Kerim okunması ve yapılan duaların ardından anma programı, Polis Şehitliği ziyaretiyle devam etti. Bakan Göktaş, burada da şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Tören, okunan duaların ardından sona erdi.