Bakan Işıkhan: “İŞKUR Aracılığıyla 1,1 Milyondan Fazla Vatandaş İşe Yerleştirildi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un yılın ilk dokuz ayında 1 milyon 166 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi; açıklamada, verilerin iş gücü piyasasında büyümenin sürdüğüne işaret ettiği belirtildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2025 yılının ilk dokuz ayında istihdama yönelik faaliyetlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Işıkhan, işgücü piyasasında yaşanan hareketliliğin istihdamı olumlu yönde etkilediğini belirterek, Ocak–Eylül döneminde İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 166 bin 562 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işverenlerin talepleri doğrultusunda yaklaşık 2 milyon açık iş ilanının tespit edildiğini ve bu çalışmaların Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

İstihdam artışının sürdürülebilir büyüme için büyük önem taşıdığını ifade eden Işıkhan, İŞKUR’un aktif işgücü politikaları sayesinde hem işverenlerin personel ihtiyacının karşılandığını hem de vatandaşların iş hayatına katılımının güçlendiğini belirtti.

Bakanlık verilerine göre yılın ilk dokuz ayında elde edilen bu sonuçlar, istihdam piyasasında toparlanmanın hız kazandığını gösteriyor. İŞKUR’un saha çalışmaları, işbaşı eğitim programları ve mesleki gelişim destekleri, nitelikli istihdamın artırılmasına önemli katkı sağlıyor.

Vedat Işıkhan, açıklamasının sonunda, “İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun politikalar üretmeye, vatandaşlarımız için kalıcı ve sürdürülebilir istihdam fırsatları oluşturmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

