Bakanlık Açıkladı: Zincir Marketlerde Satılan Bu Bal Markalarına Dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. 5 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla güncellenen yeni listede, bal başta olmak üzere çeşitli gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş uygulamalarına rastlandı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, e-ticaret platformlarında ve zincir marketlerde satışta olan bazı bal markalarının içeriklerinde tüketiciyi yanıltıcı unsurlar bulundu.

Güncel denetim raporunda özellikle bal ürünlerine dikkat çekilirken, aralarında Haskaymak, Erzincan Birlik Bal, Pervari, Köseoğlu Bal, Arıcızade ve Vitamel gibi bilinen markaların yer aldığı toplam 10 ürünün taklit veya tağşiş içerdiği bildirildi.

Bakanlık, halk sağlığı açısından risk taşıyan gıdaları “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında iki ayrı listeyle kamuoyuna sunuyor. Son açıklamada hileli üretim yaptığı tespit edilen bal markaları şöyle sıralandı:

Haskaymak

Erzincan Birlik Bal

Pervari Sepeti

Pervari

Köseoğlu Bal

Arıcızade

Abalı

Vitamel

Beyşehir Yöresel Ürünler

Söz konusu ürünlerin bazılarında gerçeğe aykırı içerik bildirimi yapıldığı, bazılarında ise doğal balın yerini tutmayan maddelerin kullanıldığı belirlendi. Denetimlerin ardından bu ürünlerin piyasadan toplatılması ve tüketiciye ulaşmasının engellenmesi yönünde işlemler başlatıldı.

Yetkililer, vatandaşların bal başta olmak üzere tüm gıda ürünlerini satın alırken etiket bilgilerine dikkat etmeleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı güncel denetim listelerini takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Denetimlerin ilerleyen süreçte daha da sıklaştırılacağı ve benzer uygulamaların diğer ürün gruplarında da süreceği belirtildi.