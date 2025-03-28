Bayram Namaz Saatleri: Bayram Namazı Ne Zaman, Saat Kaçta?

29 Mart itibariyle Ramazan ayı bitecek ve 30 Mart tarihinde de Ramazan Bayramı başlayacak. Ramazan Bayramı tatilinin süresinin 9 güne uzatılmasının ardından tatil planlamaları hız kazanırken, Bayram Namazı saatleri de merak ediliyor.
Ramazan Bayramı 30 Mart tarihinde başlayacak ve 1 Nisan tarihinde sona erecek. Ramazan Bayramı öncesinde tatil süresinin netlik kazanmasının ardından bayram namazına ilişkin araştırmalar hız kazandı.
İstanbul’da bayram namazı saat 07.22’de, Ankara’da bayram namazı saat 07.07’de, İzmir’de bayram namazı saat 07.30’da kılınacak.