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Bayramdan sonra bankalar ne zaman açılacak?

Pazar günü Ramazan Bayramı'nın başlayacak olması nedeniyle bayramdan sonra bankaların hangi tarihte açılacağına ilişkin araştırmalar gerçekleştiriliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Bayramdan sonra bankalar ne zaman açılacak?

Ramazan ayının son orucunu yarın tutulacak ve pazar günü itibariyle Ramazan Bayramı başlayacak.

30 Mart Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan Bayramı tatilinin süresinin dokuz güne uzatılmasının ardından bankaların bayramdan sonra açılıp açılmayacağı, bankaların hangi tarihte hizmet vermeye başlayacağı merak ediliyor. 

Bankalar Ne Zaman Açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını ve Ramazan Bayramı tatilinin süresinin 9 gün olacağını geçtiğimiz günlerde açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından bankada işlem yapacak olan vatandaşlar da bankaların hangi tarihte açılacağını merak ediyorlar. 

Ramazan Bayramı boyunca bankaların kapalı olması beklenirken, ülke genelindeki bankalar 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren tekrar açılacak. 

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