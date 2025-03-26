Beylikdüzü Belediye başkan vekili belli oldu! Önder Serkan Çebi kimdir?

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi başkan vekilinin kim olacağı merak edilirken, belediye meclisinde bugün itibarıyla oylama yapıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Kim?

Beylikdüzü Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini belirlemek için toplanırken, CHP’nin adayı Önder Serkan Çebi 24 oy alırken, AK Parti adayı Özlem Bilgiç ise 12 oy aldı. Böylece gerçekleşen seçim neticesinde Beylikdüzü Belediye’nin başkan vekili Önder Serkan Çebi oldu.

Önder Serkan Çebi’nin özgeçmişi şu şekilde:

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2013 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olarak avukatlık ruhsatı aldı. Yaşadığı Beylikdüzü’nde bulunan aile ofisinde avukatlık mesleğini icra etmeye devam eden Çebi, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşamaktadır.