Bir Cumhuriyet Şarkısı Senaristi Kim? Filmi Sırrı Sürreya Önder mi Kaleme Aldı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Özel, büyük ilgi gören Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaryosunun Sırrı Süreyya Önder tarafından kaleme alındığını kamuoyuyla paylaştı.

Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda töreni sonrası basın mensuplarına konuşan CHP Lideri Özel, filmle ilgili sır gibi saklanan bu bilgiyi ilk kez açıkladı. Önder’in, senaryoyu yazdığını ancak bunun ölümünden sonra açıklanmasını istediğini belirten Özel, “Bu bir emanet. Bugün bu emaneti yerine getiriyorum.” dedi.

Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine bir gün Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini izleyip izlemediğini sorduğunu ve “Ben o filmin senaryosunu yazdım ama bunu ancak öldükten sonra söyle.” dediğini aktardı. Önder’in bu isteği, filmin yapım sürecindeki diğer emekçilerin katkılarını gölgelememek amacıyla yaptığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı, söz konusu sırrın kendisine şu sözlerle emanet edildiğini söyledi: “Film Atatürk’ü anlatıyor. O partinin ilk genel başkanını ben anlattım. Bu sırrı da son genel başkana teslim etmek istedim.”

Filmin senarist bilgileri arasında “BKM Senaryo Ekibi” ibaresi yer alırken, Özel’in açıklamasıyla birlikte senaryonun arkasındaki gerçek yaratıcı kimlik kamuoyunun bilgisine sunulmuş oldu. Özgür Özel ayrıca filmin senaryosunun Önder tarafından, mevcut senarist ekiple birlikte hazırlandığını da vurguladı.

Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Türkiye ziyareti vesilesiyle Atatürk’ün talimatıyla hazırlanan Özsoy Operası’nın bestelenme ve sahnelenme sürecini konu alıyor. Ahmed Adnan Saygun’un 27 günde bestelediği opera ile Türkiye’nin kültürel vizyonu beyaz perdeye taşınıyor. Film, BKM imzası ve İş Bankası’nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında desteklenerek Ekim ayında sinemaseverlerle buluşmuştu.

Başrollerinde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay ve Melis Sezen gibi pek çok başarılı oyuncunun yer aldığı yapım, vizyon sürecini tamamladıktan sonra dijital platformda yayınlanmaya başladı. BKM’nin konuyla ilgili yakın zamanda resmi bir açıklama yapması bekleniyor.