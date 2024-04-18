HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Bir Tırda 18 Kilo 240 Gram Esrar Ele Geçirildi

Niğde'de bir tırda 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
ABONE OL
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine bir tırda arama yaptı.
Aramada, 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Niğde Valisi Cahit Çelik, “Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin.” notuyla operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Uyuşturucu

İlgili Haberler

Edirne’de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İHH ve Kuveytli Kuruluş Gazze’ye İnsani Yardım Gemisi Gönderdi

Tekirdağ’da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ-İstanbul Kara Yolunda Bayram Tatilinden Dönüş Yoğunluğu Yaşanıyor

Gazeteci Ömür Bir Hayatını Kaybetti

Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Akbank’tan Nisan Ayı Kampanyaları

Bursa’da Kadim Mekanlar Akademisi’nin İkinci Durağı Yeşil Külliyesi Oldu

Eceabat’ta Tarım Sektör Toplantısı Düzenlendi

Çiçek Açan Kanolalar Tarlaları Sarıya Boyadı

Tekirdağ’ı Gezen Macar Öğrenciler Halk Oyunları Gösterisi Sundu

Bozüyük’te Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı