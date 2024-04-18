Bir Tırda 18 Kilo 240 Gram Esrar Ele Geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine bir tırda arama yaptı.
Aramada, 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Niğde Valisi Cahit Çelik, “Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin.” notuyla operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım.
Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.