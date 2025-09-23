Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz Tutuklandı

YouTube’da yayımlanan “Soğuk Savaş” adlı programda yaptıkları açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan program sunucusu Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan program hakkında resen soruşturma başlatmıştı. İnceleme kapsamında, yayın sırasında kullanılan ifadelerin “dini değerlere saygısızlık” içerdiği gerekçesiyle sunucu Boğaç Soydemir ile program konuğu Enes Akgündüz hakkında işlem yapıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan iki isim, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, yapılan değerlendirme sonucunda her iki şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Kararın ardından Soydemir ve Akgündüz cezaevine gönderildi.