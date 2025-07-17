Boş Tarım Arazileri Devlet Eli İle Kiraya Verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerinin üçüncü kişilere kiralanmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi 1 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe alacak. Uygulama kapsamında, tapu sahiplerinin rızası aranmadan kiralama işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre proje ile işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması hedefleniyor. 2025 yılı için atıl durumda bulunan tarım arazilerinin listesi, 1 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek. Kiralama işlemlerine ise 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren başlanması planlanıyor.

Her yıl 1 Eylül – 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan incelemeler doğrultusunda, iki yıl boyunca ekilmeyen araziler tespit edilecek. Kiralama bedelleri, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulacak özel komisyonlar tarafından belirlenecek. Komisyonlar, kira bedellerini bölgesel rayiç değerleri dikkate alarak hesaplayacak.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre kiralama işlemlerinden elde edilecek tüm gelirler, arazi sahiplerinin hesaplarına eksiksiz şekilde aktarılacak. Uygulama kapsamında hangi taşınmazların kiralanacağına ilişkin liste, 1 Eylül 2025’te yayımlanacak.

İlk kiralama işlemleri:

Liste açıklama tarihi: 1 Eylül 2025

Kiralama başlangıç tarihi: 16 Ekim 2025

Kira bedeli: Komisyon kararıyla belirlenecek

Gelir aktarımı: Tapu sahibinin hesabına doğrudan yapılacak

Bakanlık, atıl tarım arazilerinin kullanımına ilişkin süreçlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüleceğini belirtti.