Bursa’da LGS’de 39 Öğrencinin Tam Puan Aldığı İddiasına Yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündem olan “Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 39 öğrencinin 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan aldığı” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı’na bağlı DMM’den yapılan bilgilendirmede, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Bursa genelinde 2025 LGS sonuçlarına göre17 farklı okuldan toplam 20 öğrencinin 500 tam puan aldığı belirtilirken, bu öğrencilerin sadece ikisinin imam hatip ortaokullarından mezun olduğu ifade edildi.

Açıklamada, iddiaya konu okulun sosyal medya paylaşımında tüm Türkiye genelindeki imam hatip ortaokulu öğrencilerinin tebrik edildiği yalnızca kendi okullarına ait bir başarı duyurusunun yapılmadığı belirtildi. Paylaşımın farklı şekilde yorumlanarak kamuoyunda yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığı aktarıldı.

DMM, eğitim alanında öğrencilerin çabasını gölgeleyen bu tür gerçek dışı içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, yalnızca Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi duyurularının dikkate alınması uyarısında bulundu.