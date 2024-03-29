HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Çanakkale’de 45 Bin 700 Makaron Ele Geçirildi

Çanakkale'de 45 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yayınlanma:
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezindeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 25 bin 700’ü doldurulmuş 45 bin 700 makaron ile 153 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 13 kilogram nargile kömürü, 28 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.T. ve E.Ö. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Çanakkale

İlgili Haberler

İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kıyafet Yardımı Yapılıyor

Dolandırıcılık Operasyonunda 20 Şüpheli Tutuklandı

Osmaneli’de Çiftçilere 3 Bin Böğürtlen Fidesi Dağıtılacak

Kalyon Enerji Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni İmzaladı

Batı Karadeniz’de Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Çanakkale’de Batan Bottaki Kayıp Düzensiz Göçmenleri Arama Çalışmaları Sürüyor

Kocaeli’de Kafeteryada Çıkan Yangında 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Bilet Dükkanı Akıllı Seyahat Dünyasına Hoş Geldin İndirimi Başlattı

Teknosa Yeni Mağazasını Edirne’de Açtı

Yerel Seçim İçin 3 bin 424 Sandıktan 96’sı Konteynerde Kuruluyor

Red Bull Sporcuları Suudi Arabistan”da Dalış Deneyimi Arayışına Çıktı

Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 416 Bin Liraya Yükseldi