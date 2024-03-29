Çanakkale’de 45 Bin 700 Makaron Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezindeki bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda 25 bin 700’ü doldurulmuş 45 bin 700 makaron ile 153 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 13 kilogram nargile kömürü, 28 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.T. ve E.Ö. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
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