CHP Eski İl Başkanı Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, partisi tarafından disipline sevk edildi. Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Şimşek’i “parti disiplinini zedeleyen davranışlar” gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) tedbirli olarak gönderme kararı aldı.
15 Eylül’de gerçekleştirilen MYK toplantısında, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda disiplin sürecinin başlatıldığı bildirildi. Şimşek’in durumu, kesin ihraç talebiyle YDK’ya iletildi.
Kararın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Şimşek, disipline sevk dilekçesini paylaşarak, “Değerli arkadaşlar, 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizlerle paylaşıyorum.” ifadelerini kullandı.
Parti kaynakları, disiplin sürecinin önümüzdeki dönemde detaylı şekilde ilerleyeceğini ve YDK tarafından yapılacak değerlendirmelerin sonucu belirleyeceğini belirtti.