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CHP kurultayı için iptal başvurusu!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde partinin olağanüstü kurultaya gideceğini duyurmuştu. Söz konusu kurultay kararının ardından mahkemeye iptal başvurusu yapıldı. 

Yayınlanma:
Ali Editör
CHP kurultayı için iptal başvurusu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel önceki günlerde Saraçhane’de yaptığı açıklamada “6 Nisan günü CHP’nin Genel başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiyle bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bir süreçte onların yeniden yetkilendirilmesine, onların CHP’nin iradesini tazelemelerine davet ediyorum.” demişti.

6 Nisan tarihinde CHP’nin olağanüstü kurultaya gitmesi beklenirken, olağanüstü kurultay için iptal başvurusu yapıldı. 

Mahkemeye Başvuru Yapıldı

Olağanüstü kurultayın gelecek hafta yapılacağı düşünülürken, Hatay Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Lütfü Savaş’ın da aralarında bulunduğu bazı delegeler CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararının durdurulması ve iptali için mahkemeye başvuruda bulundu.

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