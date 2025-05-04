CHP Lideri Özgür Özel’e Saldırı: Selçuk Tengioğlu Gözaltında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in bir cenaze töreni çıkışında fiziki saldırıya uğradı. Saldırının ardından yapılan ilk açıklamalarda Özel, bir süredir tehditler aldığını belirtti. Olayla ilgili adli süreç başlatılırken saldırganın daha önce ağır suçlardan hüküm giymiş bir kişi olduğu ortaya çıktı.

Tören Çıkışı Saldırıya Uğradı

Özgür Özel, hayatını kaybeden siyasetçi Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen veda törenine katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezi’ndeydi. Törenin ardından bina çıkışında fiziki saldırıya uğradı. Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu tespit edilirken, güvenlik güçleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Selçuk Tengioğlu’nun geçmişte iki çocuğunu öldürmekten ve iki çocuğunu da yaralamaktan dolayı sabıkalı olduğu ayrıca hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. 2004 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan Tengioğlu’nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldığı belirtildi.

Özgür Özel’den İlk Açıklama

Saldırı sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir süredir çeşitli tehditler aldığını dile getirdi. Yaşanan olayı sadece şahsına değil, tüm siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak değerlendiren Özel, “Kutuplaşmanın kimseye faydası yok. Sivil siyaseti savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin resmi bir açıklama yayımlayarak saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gözaltına alınan Tengioğlu’nun işlemleri, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Geçmiş Olsun Telefonu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırı sonrası Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan’ın, olayın aydınlatılması için süreci yakından takip ettiği bilgisi paylaşıldı.

Siyasi Partilerden Kınama Mesajları

Saldırı, siyasi partiler tarafından da sert bir dille kınandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, “Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez.” açıklamasında bulunarak, saldırganın adalet önünde hesap vereceğini söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyı kınadı ve kamu düzenine yönelik bu tür girişimlerin cezasız kalmayacağını vurguladı.