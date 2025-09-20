Çocuğunu Kullanarak TikTok Üzerinden Para Kazanmaya Çalışan Baba Gözaltına Alındı

Bazı medya kuruluşlarında, bir babanın kızını TikTok üzerinden paylaşımlarda kullanarak gelir elde etmeye çalıştığı yönündeki haberlerin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilgili görüntülerle bağlantılı olarak emniyet birimlerinin adres tespiti yaptığı ve ardından il müdürlüğü ekiplerinin hızlı bir şekilde harekete geçtiği belirtildi. Haberlere konu olan çocuğun sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alındığı ifade edildi.