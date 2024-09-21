Cuma günlerinin resmi tatil mi olacağına yönelik iddialar gündemde geniş yer buldu. Öğrencilerin heyecanlandığı bu gelişmeye yönelik son dakika açıklamaları merak ediliyor. Cuma günü resmi tatil mi son dakika açıklamaları neler? İşte merak edilenler…

Cuma Günü Resmi Tatil mi Olacak?

Türkiye’de Cuma günü resmi tatil konusunda X’te hareketlilik yaşandı. Haber en çok öğrencileri heyecanlandırırken kısa süre içerisinde Cuma tatil olsun tagı TT oldu. En çok konuşulan konular arasında yer alan haber sonrasında gözler hükümete çevrildi. On binlerce mesajın atıldığı Cuma gününe dair Türkiye’de İslamiyet kapsamında bir gelişme yaşandı. Cuma günlerinin İslamiyet’te önemli olması nedeniyle Cuma günlerinin resmi tatil ilan edilmesi istendi.

Kamuda 5 gün, özel sektörde ise 6 günlük bir çalışma planı olduğu için Cuma gününü resmi tatil ilan edilmesi, tatil süresini uzatacak. Haftada 4 gün çalışma, 3 gün tatil düzeninin konuşulduğu Türkiye’de bu durum geniş ses getirdi. Yeni çalışma sistemi kapsamında 4 gün iş, 3 gün tatil sistemi test edilebilir.

Cuma Günü Resmi Tatil mi Son Dakika Açıklaması

Hükümetten gelen resmi bir açıklama yok. Ancak kulislerden Cuma günü resmi tatil mi son dakika açıklaması paylaşıldı. Buna göre hükümetin şu an için böyle bir düzenleme isteği bulunmuyor. Çeşitli kaynaklardan öne çıkan ve gündem olan konunun resmi düzenlemeler ve çalışmalarla herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Bu nedenle Cuma günü resmi tatil ilan edilmeyecek.

Cuma Günleri Hangi Ülkelerde Resmi Tatil?

Cuma günlerinin resmi tatil olduğu ülkeler şöyle;

1- Suudi Arabistan

2- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

3- Kuveyt

4- Umman

5- Bahreyn

6- Katar

7- Yemen

8- Libya