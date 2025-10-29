Cumhuriyetin 102. Yılında Atatürk’e Yer Verilmedi

Cumhuriyet Bayramı öncesinde Türkiye genelinde kamu kurumları Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleriyle süslenirken, İstanbul’daki Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde dikkat çeken bir görüntü gündeme geldi.

Şişli’de bulunan hastanenin cephesine Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asıldı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin yer almaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Vatandaşların paylaşımları kısa sürede geniş yankı bulurken, hastane yönetiminin gelen eleştiriler üzerine Atatürk posterini de binanın ön cephesine astığı iddia edildi.