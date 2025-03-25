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Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadaki iddiaların ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada bulundu. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin bazı sosyal medya hesapları üzerinden spekülasyon yapılmasının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada bulundu. 

İddialar Yalanlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin bir değişikliğin söz konusu olmadığı belirtilirken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin açıklamasında ‘’MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz’’ denildi.

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