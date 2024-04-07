HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Devrilen Hafif Ticari Araçtaki 5 Kişi Yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Yayınlanma:
ABONE OL

A.K. yönetimindeki 01 AIZ 701 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Doğançal köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.B, E.B, İ.B. ve C.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Trafik Kazası

İlgili Haberler

Otoyollarda Bayram Tatili Dolayısıyla Akıcı Yoğunluk Sürüyor

Kaçak Midye Avlayan 2 Şüpheliye Para Cezası

Amasra’da İzinsiz Kazı Yapan 6 Kişi Suçüstü Yakalandı

Edirne Valisi Yunus Sezer AA’nın Kuruluşunun 104. Yılını Kutladı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Emniyet Mensuplarıyla İftarda Buluştu

Kahramanmaraş Merkezli Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 21 Kişi Yakalandı

Bodrum’a Sezonun İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi

Bodrum’a Sezonun İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi

Kars Nisan Ayında Karlar Altında Kaldı

Anadolu Otoyolu’nda Otomobil İle Cipin Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Bozcaada’ya Bayramda Kamyon Tır ve İş Makinelerinin Geçişi Yasaklandı

Çanakkale Boğazı’nda 71 Yıl Önce Batan Dumlupınar Denizaltısında Şehit Olan Denizciler Anıldı

Avcılar’da Bir Binanın Balkonlarında Yan Duvar Olarak Bitişik Binanın Duvarı Kullanılmış