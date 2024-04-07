Devrilen Hafif Ticari Araçtaki 5 Kişi Yaralandı

A.K. yönetimindeki 01 AIZ 701 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Doğançal köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.B, E.B, İ.B. ve C.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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