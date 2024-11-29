Türkiye’de kapatılmasıyla tüm dünyada gündem olan Discord için süreç devam ediyor. Hala erişimin kapatıldığı ve engellendiği Discord’a Türkiye’deki IP’ler üzerinden erişim sağlanamıyor. Milyonlarca kişinin kullandığı ve oyun amaçlı olarak tercih edilen Discord’un ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. Peki, Discord ne zaman açılacak? Discord ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklama yaptı. Discord ne zaman açılacak sorusu da böylece yanıtını buldu.

Discord Açılacak mı?

Discord açılacak mı konusunda Bakan Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Discord ile Türkiye arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve önemli bir ilerlemenin sağlandığını belirten Bakan Uraloğlu, kısa süre içerisinde durumun netlik kazanacağını ifade etti.

Oyun platformu Discord’da olumlu içeriklerin olduğunu ancak uygulamanın suiistimal de edildiğini belirten Bakan Uraloğlu Discord’un ne zaman açılacağını “Erişim engeli kararlarından önce bizimle iletişim kurmaktan kaçınıyorlardı. Şimdi ise ‘Hangi içerikleri kaldırmamızı istersiniz?’ diye soruyorlar. Türkiye’de bu içerikleri kaldırmalarını talep ediyoruz; dünyayı disipline etmek bizim görevimiz değil” diyerek açıkladı.