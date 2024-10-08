Türkiye’de son günlerin sıcak gündemlerinden birisi de Discord oldu. Discord üzerinden şantaj ve tehdit olaylarının yapıldığı iddiaları ile soruşturma başlatıldı. X’te paylaşılan videolar ve görüntüler sonrasında gözler hükümete çevrilmişti. Konuyla ilgili açıklama ise İçişleri Başkanı Ali Yerlikaya’dan gelmişti. Bakan Yerlikaya görüntülerin kurgu olduğunu ve görüntüleri paylaşan T.D.’nin gözaltına alındığını söylemişti. Ancak arka arkaya gelen bilgiler ve videoların ardından durumun sanıldığı gibi basit olmadığı ortaya çıktı. Gençlere yönelik cinsel istismardan şantaja kadar pek çok farklı olayın yaşandığı iddialarıyla gündeme gelen Discord için bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Bakan Uraloğlu Discord engeli için net konuştu.

Discord’a Erişim Engeli Gelecek mi?

Discord’a erişim engeli gelip gelmeyeceği merak edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Uraloğlu, “Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok.” diyerek soruya açık bir kapı bıraktı. Yapılacak görüşmeler sonrasında olumsuz bir durumun ortaya çıkması halinde Discord’a erişim engeli gelebileceğinin sinyalini veren Uraloğlu, bu açıklaması ile iddiaların doğruluğu noktasında da farklı bir durumu ortaya çıkarmış oldu. Zira sözlerinin devamında aileleri uyaran Bakan, çocukların kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu’ndan Ailelere İnternet Uyarısı

Anne ve babalara yönelik uyarılarda bulunan Uraloğlu, “Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler. Çocuklarımızı istismar etmek isteyen, zihinlerini karıştırmak isteyen kötü niyetli kişiler olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirsinler.” diyerek sözlerini noktaladı.