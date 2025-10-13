Salı, Ekim 14, 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı: 2026 Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekiminin ekim ayında noter huzurunda yapılacağını duyurdu. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlamayan adaylar kuraya katılamayacak.
Özge Tekeli
18 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı: 2026 Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura sürecine ilişkin merak edilen tarih hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ön başvuru ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, kura çekim tarihine çevrildi.

2026 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen binlerce hacı adayı, kayıt sürecini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Diyanet, hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurmuştu. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte adaylar şimdi kura tarihini beklemeye başladı.

Kuralar Ekim Ayında Çekilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2026 yılı hac kura çekiminin ekim ayı içerisinde noter huzurunda yapılacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıl kuralar 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu yıl da benzer bir tarihte yapılması beklenen kura çekiminde, adaylar hac.gov.tr üzerinden sonuçları takip edebilecek.

Diyanet yetkilileri, otomatik kayıt uygulamasının bu yıl geçerli olmayacağını da hatırlattı. Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen adaylar, 2026 hac kuralarına dahil edilemeyecek.

Kura çekilişinin ardından kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi yine Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

