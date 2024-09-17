Birgün’den Mustafa Bildircin tarafından hazırlanan yeni rapor, Türkiye’deki kamu harcamalarına yönelik durumu gözler önüne serdi. Yapılan araştırma Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine dayanırken 2024 yılının ilk 6 ayında en çok harcamanın Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı tarafından yapıldığı ortaya çıkarıldı. Yüksek oranda harcamalar yaparak dikkat çeken iki kurum toplamda 69 milyar TL harcadı.

Diyanet İşleri ve İletişim Başkanlığı’ndan 69 Milyar TL’lik Harcama

Yayınlanan resmi verilere göre kurumların yaptığı harcamalar şöyle;

Diyanet İşleri Başkanlığı 65,5 milyar TL

İletişim Başkanlığı 3,5 milyar TL

İki kurum en çok harcama yapan kurum olurken Diyanet İşleri Başkanlığı diğer tüm başkanlıkları da geçti. Yüksek orandaki harcamaları ile öne çıkan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tasarruf tedbirlerine dahil olmadığı görüldü.

Resmi verilere göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en yüksek harcaması Ağustos ayında yaşandı. Tek ay içerisindeki toplam harcama 9,9 milyar TL oldu. İletişim Başkanlığı ise Mart ayında yapılan seçimlerde 913 milyon TL harcadı.

İşte Bakanlık Bakanlık Yapılan Harcamalar

Türkiye’de diğer bakanlıkların yaptığı harcamalar ise şöyle;