Doğum İzni Uzayacak mı? Yeni Düzenlemenin Detayları Belli Oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme gelmesi beklenen yeni yasal düzenleme ile doğum izni sürelerinde önemli değişiklikler planlanıyor. “Aile Yılı” kapsamında hazırlanan taslak çalışmada hem anneleri hem de babaları ilgilendiren yeni haklar yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından doğum izinlerinin kapsamının genişletilmesi için çalışmalar hız kazandı. Mevcut uygulamada kadınlara doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin veriliyor. Yeni düzenleme hayata geçtiğinde bu sürenin 24 haftaya çıkarılması öngörülüyor.

Taslakta, süt izni konusunda da önemli değişiklikler bulunuyor. Düzenleme ile memur ve işçi anneler arasındaki farkın kaldırılması hedefleniyor. Yeni uygulamaya göre doğum yapan annelere ilk 6 ay günde 3 saat, sonraki 6 ay ise 1,5 saat süt izni hakkı tanınacak. Böylece özel sektör çalışanları da kamu çalışanlarıyla eşit haklara sahip olacak.

Babalık izninin de kapsamı genişletilecek. Mevcut durumda işçi babalara 5 gün, memurlara 10 gün izin verilirken, yeni düzenleme ile işçi babaların izin süresi de 10 güne çıkarılacak. Bu değişiklikle birlikte kamuda ve özel sektörde çalışan babalar aynı sürede izin kullanabilecek.

Aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan ebeveynlerin çocuk bakımına daha fazla zaman ayırabilmesi amacıyla hazırlanan teklifin, önümüzdeki günlerde TBMM gündemine taşınması bekleniyor.