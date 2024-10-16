Son dönemlerde ilk olarak yurt dışında sonrasında ise Türkiye’de konuşulmaya başlanan Doom Spending Sendromu gündemde yer aldı. Çoğu kişinin ilk kez tanışması nedeniyle Türkiye’nin yeni gündemlerinden birisi de Doom Spending Sendromu oldu. Peki, Doom Spending Sendromu nedir? İşte merak edilenler…

Doom Spending Sendromu Nedir?

Doom Spending Sendromu, kıyamet harcaması olarak tanımlanıyor. Herhangi bir tasarruf yapmadan, yarını düşünmeden anlık olarak yapılan harcamalar Doom Spending Sendromu olarak tanımlanıyor. Lüks tüketimleri de içeren bu durum, Türkiye’deki yüksek enflasyon kapsamında ise ciddi sorunları da ortaya çıkarıyor. Doom Spending Sendromunda en etkili grup ise geleceğe dair hiç umudu olmayan gençler kendini lükste ve tüketime yöneltiyor. Birikimin yapılmadığı, anlık olarak harcamaların yapıldığı bu sendrom milyonlarca kişiyi etkiliyor. Ekonomik açıdan düşük seviyelerde olan Y ve Z kuşağını etkileyen sendrom, pahalı tatil ve lüks giyime para harcıyor. Uzmanlar ise yaşanacak olumsuzluklar karşı uyarılarda bulundu.

Yüzde 57’nin Planı Yok!

Türkiye’de yapılan yeni bir araştırmaya göre gençlerin yüzde 57’si geleceğe ilişkin plan yapıyor. Yüzde 43’ünün ise bir planı yok. Gençlerin çok çalışmadan para kazanma eğiliminde olduğu de araştırmayla ortaya konulmuş durumda.

Konuyla ilgili yeni uyarı ise İslam Memiş’ten geldi. Doom Spending Sendromu için uyarıda bulunan uzman isim “Herkes 2030’da ektiğini biçecek. Bugün biçtiğinden memnun olmayan, dönüp ektiğine bakacak!” dedi.