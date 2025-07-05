DSÖ Tütün, Alkol ve Şekerli İçecekler İçin Vergi Artışı Önerisinde Bulundu

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü); tütün, alkol ve şekerli içecek fiyatlarının önümüzdeki on yılda en az yüzde 50 artırılması gerektiğini açıkladı. DSÖ, bu sayede 50 yıl içinde 50 milyon erken ölümün önlenebileceğini ve 1 trilyon dolarlık kamu geliri elde edilebileceğini belirtti.

Bu ürünler; kalp hastalıkları, kanser ve diyabet gibi kronik hastalıkların başlıca nedenleri arasında yer alıyor ve dünya genelindeki ölümlerin yaklaşık yüzde 75’inden sorumlu tutuluyor. Tütün, tek başına her yıl 7 milyondan fazla ölüme yol açıyor.

Tüm bu olumsuzlukların önüne geçilmesi adına DSÖ, tütün ürünlerinde asgari vergi oranının yüzde 75’e çıkarılmasını öneriyor. Örgütün Sağlığın Teşviki Direktörü Dr. Jeremy Farrar, sağlık vergilerinin zararlı ürünlerin tüketimini azaltmada etkili olduğunu ve elde edilen gelirle sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere yatırım yapılabileceğini söyledi.

Araştırmalar, tütün vergilerinin özellikle düşük gelirli ülkelerde sigara kullanımını azalttığını gösteriyor. Ancak Hollanda’da yüksek vergiler sonrası birçok kişi, daha ucuz sigara almak için yurtdışına yöneldi.

İngiltere’de uygulanan şeker vergisi ise meşrubat üreticilerini ürün içeriklerini değiştirmeye zorladı ve çocukların şeker tüketimini ciddi oranda azalttı.

DSÖ, bu vergilerin tüketimi azaltmanın yanı sıra kalkınma yardımlarındaki düşüşü telafi ederek sağlık sistemlerine destek sağlayacağını vurguladı.