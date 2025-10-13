Düğün Konvoyunda Trafik Kurallarını İhlal Eden 10 Sürücüye İşlem

İstanbul’da, düğün konvoyları sırasında trafik kurallarını ihlal eden 10 sürücü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Sürücüler hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

Olay, Sultanbeyli ilçesinde bir düğün sırasında yaşandı. Araç konvoyları, meşale yakılması ve yol kapatma gibi tehlikeli davranışlarla trafikte aksamalara yol açtı. Emniyet yetkilileri, ambulansla acil müdahale yapılması gereken durumlarda dahi yolun güvenli şekilde açılamadığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, yeni trafik kanunu teklifine göre konvoy ve benzeri yolları kapatma eylemlerine karşı ciddi yaptırımların uygulanacağını açıkladı. Buna göre konvoy yapan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları trafikten men edilecek. Otoyol, köprü ve tünel gibi alanlarda bu tür ihlallerin yapılması durumunda yaptırım süresi 120 güne kadar uzayacak.

Bakanlık yetkilileri, trafik ihlallerine karşı caydırıcı önlemler ve sıkı denetimlerin kazaları azaltmada önemli rol oynayacağını ifade etti.