Hazine ve Maliye Bakanlığı gayrimenkul kiralamalarında e-devlet kullanımını zorunlu kılıyor. Kira gelirlerinin kapsam altında alınması, vergi kaybının önlenmesi ve taraflar arasındaki hakların korunması için e-devlet üzerinden kira sözleşmesinin yapılmasının önü açıldı. Peki, e-devlet’ten kira sözleşmesi nasıl yapılacak? İşte konuyla ilgili detaylar.

Kira Sözleşmesi İşlemleri e-devlet’e Geliyor!

e-devlet’te yer alacak Kira Sözleşmesi İşlemleri, tarafların kira sözleşmesi yapması adına gerekli desteği sağlayacak. Tarafların aşama aşama gerçekleştireceği sözleşmeler dijitalde korunacağı gibi kira anlaşmazlığı gibi durumlarda da resmi belge niteliği taşıyacak. İki aşamada devreye alınacak sistemin ilk aşamasında gerçek kişiler arasında anlaşma yapılması sağlanacak. İkinci aşamada ise yetkili emlak danışmanları tarafından da kiralama işleminin yapılmasına imkan sağlanacak.

e-Devlet’ten Kira Sözleşmeleri Nasıl Yapılacak?

e-devlet üzerinden yapılacak kira sözleşmelerinde öncelikle ev sahibi tarafından kira sözleşmesi gerekli bilgiler girilerek oluşturulacak. Kira sözleşmesi hazırlandıktan sonra ise kiralayacak kişi e-devlet girişi yaparak kira sözleşmesini onaylayacak. Onaylama ile birlikte kira sözleşmesi geçerlilik kazanacak.

Kira sözleşmelerinde barkodlu belge oluşturulması da sağlanacak. Böylece abonelik alınması gibi durumlarda da kişiler bu sözleşme ile işlem yapabilecek. Yeni sistem ile kiralamalarda yaşanacak ihlaller tamamen ortadan kaldırılacak. Sistem dışında kiralama işlemi yapılamayacak ve bu tür durumlarda ceza işlemi uygulanacak.