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Edirne Valisi Yunus Sezer AA’nın Kuruluşunun 104. Yılını Kutladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Yunus Sezer, mesajında AA’nın, 6 Nisan 1920’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu anımsattı.

AA’nın, Milli Mücadele döneminden itibaren halkı bilgilendirmek için çalıştığını belirten Sezer, şunları kaydetti:

“İstiklal mücadelemizin güçlü sesi olarak kurulan, ülkemizin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağı olan, bir asrı aşkın süredir tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı ile hareket eden Anadolu Ajansı, Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan müstesna kuruluşlarımızdandır. Milli Mücadele yıllarından itibaren halkımızı bilgilendiren, kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının 104’üncü yıl dönümünü kutluyor, Edirne’mizde ve ülkemizde görev yapan tüm çalışanlarına başarılar diliyorum.”

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Yunus Sezer

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