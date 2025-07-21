Ehliyet Yenileme İşlemi İçin Son 10 Gün

2016’dan önce verilen eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresi bitiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski ehliyetini henüz yenilemeyen sürücülere uyarıda bulundu. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlamayan vatandaşlar hem yüksek ceza hem de yeni belge için yüklü bir ücret ödemek zorunda kalacak.

Yapılan açıklamaya göre eski sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025’ten sonra geçersiz sayılacak. Bu tarihten önce başvuru yapanlar, sadece 15 TL ödeyerek yeni çipli ehliyetlerine kavuşabilecek. Söz konusu bedelin 13 TL’si değerli kâğıt ücreti, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedelinden oluşuyor.

Ancak belirtilen sürenin kaçırılması halinde, özellikle B sınıfı ehliyet sahipleri için mali yük ciddi oranda artacak. Yenileme işlemlerini 1 Ağustos 2025 sonrasına bırakan sürücüler, toplamda 7 bin 438 TL’ye kadar varan bir masrafla karşılaşabilecek.

Başvuru İşlemi ve Gerekli Belgeler

Ehliyet yenileme işlemleri, nüfus müdürlüklerinden alınacak randevu ile gerçekleştiriliyor. Randevular, randevu.nvi.gov.tr, ALO 199 çağrı merkezi veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor. Ayrıca randevusuz başvuru imkânı da bulunuyor ancak bu durumda işlem süresi uzayabiliyor.

Başvuru sırasında aşağıdaki evrakların hazır bulundurulması gerekiyor:

Mevcut eski tip ehliyet

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

Biyometrik fotoğraf (1 adet)

En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu

15 TL’lik ücretin yatırıldığını gösteren banka dekontu

Belgeler teslim edildikten sonra, başvuru sahibine geçici sürücü belgesi veriliyor. Yeni çipli ehliyet ise PTT aracılığıyla belirtilen adrese gönderiliyor.

Yenilemeyi Unutanlara Ceza Var

31 Temmuz’a kadar ehliyetini yenilemeyenler, 1 Ağustos itibarıyla trafikte ehliyetsiz sayılacak. Bu durum hem idari para cezası hem de trafikten men edilme riski doğuracak.

Yetkililer, son günlere bırakılan başvurular nedeniyle yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulunarak sürücülerin işlemlerini bir an önce tamamlaması gerektiğinin altını çiziyor.