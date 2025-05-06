Ekrem İmamoğlu Diploması Krizi: Avukatı Veritabanı Detaylarını Açıkladı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ndeki lisans diploması kaydının, üniversite veri tabanından kaldırıldığı bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, yüksek lisans diploması bilgisinin ise sistemde hâlâ erişilebilir olduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde aldığı kararla İmamoğlu’nun lisans diplomasını iptal etmişti. Kararın ardından bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde, İmamoğlu’nun avukatları tarafından yürütmenin durdurulması ve kararın iptali istemiyle dava açıldı.

Dava sürecinin başlamasıyla birlikte İmamoğlu’nun lisans diplomasının üniversitenin veri sisteminden hızlıca silinmesi dikkat çekti. Avukat Pehlivan, veri tabanındaki bu değişikliğin dava sabahına denk gelmesini kamuoyunun takdirine bıraktı. Pehlivan’ın açıklamasına göre lisans kaydı sistemden kaldırılırken, İmamoğlu’nun yüksek lisans mezuniyet bilgisi hâlâ veri tabanında bulunuyor.

Pehlivan, “Diploma kaydının veri tabanından silindiği doğru. Ancak ilginçtir ki, yüksek lisans mezuniyet bilgisi aynı sistemde durmaya devam ediyor. Kararın üzerinden 49 gün geçmesine rağmen müvekkilimize resmi bir tebligat yapılmamış olması da dikkat çekici.” ifadelerini kullandı.

Diploma iptali kararında imzası bulunan komisyondaki isimlerden biri olan Doç. Dr. Yasin Çetin’in, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile bağlantılı olduğu bilgisi de kamuoyuna yansımıştı. Üniversite yönetiminden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.