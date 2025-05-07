Ekrem İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi: Lise Mezunu Görünecek

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını iptal etti. Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda alınan kararla, İmamoğlu’nun mezuniyet kaydı üniversitenin veri tabanından tamamen silindi. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu, E-Devlet sisteminde yalnızca lise mezunu olarak görünecek.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce programına gerçekleştirilen yatay geçiş işlemlerinin mevzuata aykırı olduğu belirlendi. 38 kişinin usulsüz yatay geçiş yaptığı tespit edilirken, bu kişilerden 28’inin mezuniyetleri geçersiz sayıldı. İlgili kararda, diplomaların “yok hükmünde” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edildiği vurgulandı.

Alınan karar doğrultusunda üniversitenin dijital sistemlerinden İmamoğlu’nun mezuniyet bilgisi kaldırıldı. İlgili işlemler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yükseköğretim Kurulu’na da resmi olarak iletildi.

İptal kararına karşı harekete geçen Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’ne dava açtıklarını duyurdu. Pehlivan, işlemin anayasaya ve evrensel hukuk kurallarına aykırı olduğunu savunarak kararın iptalini talep ettiklerini belirtti.

Soruşturma süreci, İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar üzerine başlatıldı. Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nun hazırladığı araştırma raporu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda üniversite nezdinde geniş çaplı bir inceleme yürütüldü.