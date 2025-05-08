Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) Hesabına Erişim Engeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na ait X (eski adıyla Twitter) hesabına, Türkiye’den erişim engeli uygulandı. Gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
19 Mart tarihinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Ekrem İmamoğlu, cezaevinden önce ve sonrasında sosyal medya üzerinden sık sık kamuoyuna mesajlar iletmişti. Tutuklanma sürecinin ardından ülke genelinde düzenlenen protesto gösterileri sırasında da İmamoğlu’nun X hesabı aktif şekilde kullanılmaya devam etmişti.
Erişim engelinin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, X platformunda bulunan hesaba Türkiye dışından erişim sağlanabilirken, ülke içinde bağlantı kurulması mümkün olmuyor.
Ekrem İmamoğlu erişim engeli gelmeden önce hesabından Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılım çağrısı yapmıştı. Söz konusu paylaşımda, “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” ifadelerine yer verildiği görülmüştü.
X’in Avukatı Açıklama Yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabına getirilen erişim engeliyle ilgili platformun avukatı Gönenç Gürkaynak’tan açıklama geldi. Gürkaynak, erişim yasağına ilişkin yargı sürecinin takip edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: