2023 yılı itibariyle Türkiye’de 1 emekliye karşılık 1,58 çalışan olduğu belirtildi. Haziran 2024 itibariyle bu oran yüzde 1,55’e gerilerken 2025 başında bugüne kadarki tarihe zirveye ulaşılması bekleniyor. 81 ilin olduğu Türkiye’de 58 ilde çalışan ve emekli dengesi bozulmuş durumda. İstihdamın olmadığı illerde durum çok daha kritik bir hal alırken konuyla ilgili yeni rapor paylaşıldı.

Türkiye’de Emeklilik Dengeleri Kaçtı

Türkiye’de emekli çalışan dengesinin yanı sıra aktif/pasif gibi farklı dengelerin açıklandığı Türkiye’de en son veriler emekli ve çalışan oranının 1.55 olduğunu gösteriyor. Ancak 2024 yılında emekli olacak vatandaşların 2025’teki emekliliğe göre yüzde 30 oranında daha fazla maaş alacak olması, emekli başvurularının artmasına neden oldu. Bu nedenle de 2025’te oranın çok daha düşmesi bekleniyor. 2023 ve 2024’te EYT düzenlemesiyle dengenin iyice bozulduğu Türkiye’de ise uzmanlar dengenin daha fazla bozulacağına işaret ediyor. Hükümet ise tabloyu iyileştirmek için alternatifler üzerinde çalışıyor.

Aktif/Pasif Dengesi Bozuldu

SGK tarafından derlenen aktif/pasif dengesinde 58 ilde yüzde 0,01 puan ile yüzde 0,28 puan arasında düşüş yaşandı. Sadece 20 ilde iyileşme görüldü. İyileşme olan iller ise turizm etkisiyle Ege ve Akdeniz kıyıları olarak kayda geçti. Balıkesir, Çorum, Giresun, Sinop, Zonguldak, Bartın gibi illerde ise çalışan sayısından daha çok emekli bulunuyor.

Ortaya çıkan bu tablo karşısında yeni emeklilik sistemi ve tamamlayıcı hizmetler üzerinde çalışan hükümetin nasıl bir çözüm sunacağı da merak ediliyor.