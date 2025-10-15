Emlak Konut’tan Yeni Yuvam Modeli ile Faizsiz Konut Fırsatı

Emlak Konut GYO, Yeni Yuvam Modeli kapsamında konut sahibi olmayı kolaylaştıran yeni bir ödeme sistemi sundu. Projeye başvuran vatandaşlar, konut bedelinin yarısını Emlak Konut’a, kalan kısmını ise Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi aracılığıyla faizsiz şekilde ödeyebilecek.

Ödeme planı kapsamında alıcılar, konut bedelinin yarısı için 60 aya kadar vade imkanına sahip.

Kalan tutar ise 30 aya kadar eşit taksitler halinde finansman şirketine ödenecek. Sistem, peşinat veya ara ödeme zorunluluğu içermiyor ve faiz uygulanmıyor.

Başvuru için kredi puanı, gelir belgesi veya kefil şartı aranmıyor; 18 yaşını doldurmuş herkes Yeni Yuvam Modeli’nden yararlanabiliyor. Finansman desteğinin yüzde 50’lik kısmı için katılım bedeli uygulanıyor ve bu bedel peşin ödenebileceği gibi kredi kartına 6 taksit ile de yapılabilecek.