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Engellilere ve Ailelerine Bayram Öncesi Ücretsiz Kuaför Hizmeti Verildi

Sakarya'da engelli bireylere ve ailelerine, Ramazan Bayramı öncesinde ücretsiz saç tıraşı ve cilt bakımı hizmeti sunuldu.

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Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği (SAKENDER) işbirliğiyle iki yıl önce başlatılan “Sevgi Makası” projesi devam ediyor. Projeye destek veren 4 kuaför, bayram öncesi engellileri ve ailelerini mutlu etmek için ücretsiz hizmet verdi.
Dernek Başkanı Aslı Çam, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projesi olarak devam ettirdikleri “Sevgi Makası” ile çocuklara ve ailelere destek olup onları mutlu ettiklerini anlattı.
Engellilerin ihtiyaçlarını giderip ailelerine destek olmak istediklerini belirten proje ortağı işletme sahibi Semih Ertürk de “Bugün engelli kardeşlerimizin bayram sevinçlerini paylaşmak istedik. Onların gözlerinin içindeki sevinç, içlerindeki sevgi, emin olun bizi her şeyden daha çok mutlu ediyor.” diye konuştu.
Her ay engellileri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren kuaför salonu işletmecisi Tuna Abdul Samet ise bu konuda örnek olduklarını, bunun tüm işletmelere yayılmasını istedi.
Projeye destek veren güzellik salonunun işletme müdürü Melike Cücemen, engellilere ve ailelerine ufak çapta cilt bakımı ve lazer epilasyon gibi uygulamalar yaptıklarını aktardı.
Engelli annesi Nurdan Türk, “Çocuklarımızla bayrama daha güzel, mutlu gireceğiz. Dinlenmiş hissediyoruz. Bu etkinlikte kendimizi özel hissettik ve bizlere değer verildiğini anladık.” dedi.
Her ay düzenli şekilde kuaföre geldiklerini anlatan engelli babası Levent Akgün de projenin örnek alınması gerektiğini vurguladı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Sakarya

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