Erken Emeklilik İçin Son Tarih Açıklandı

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, erken emeklilik düzenlemeleri ve asgari ücret beklentileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Karakaş, milyonlarca çalışanı ilgilendiren başvuru tarihlerini duyurdu.

Asgari Ücrette Yeni Rakam Beklentisi

2025 yılında 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücretin enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirten Karakaş, yeni dönemde ciddi bir artış öngördü. Uzman isim, 2026 yılı Şubat ayında belirlenecek rakamın açlık sınırının altında olmayacağını ifade ederek, “Asgari ücretin 27 bin ile 28 bin lira arasında olacağı” değerlendirmesinde bulundu.

Karakaş’a göre bu artış kıdem tazminatı ve emekli maaşlarında da doğrudan etkisini gösterecek. Özellikle asgari ücret üzerinden çalışanların emekli maaşlarında 5 ila 6 bin lira arasında fark oluşacağı, yüksek maaş alanlarda ise tavan ücretlerin yüzde 16-17 oranında yükseleceği öngörülüyor.

Erken Emeklilik Başvuruları İçin Son Gün

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan erken emeklilikte son tarihler de netleşti. Karakaş, özel sektör ve kamu çalışanları için başvuru süresinin 31 Aralık’ta sona ereceğini, bazı gruplarda ise sürenin 14 Ocak’a kadar uzatıldığını açıkladı. Bu tarihlerden sonra yapılan başvurular, ilgili yılın erken emeklilik haklarını geçersiz kılacak.

Karakaş’ın açıklamalarına göre 9 milyondan fazla ev hanımını kapsayan özel bir düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu plan hayata geçtiğinde, 10 yıl prim ödeyen kadınlar 9.000 gün yerine 7.200 prim günüyle emeklilik hakkı elde edebilecek. Düzenlemenin 2028’den önce yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Esnafa yönelik düzenlemelerde ise sürecin daha hızlı ilerleyeceği ifade edildi. Ekonomik dengelerin toparlanmasıyla birlikte emeklilik şartlarında iyileştirmelerin gündeme alınacağı vurgulandı.

Çalışanlar İçin Kritik Karar

Karakaş, emeklilik dilekçesini ne zaman vermek gerektiğine ilişkin de değerlendirmede bulundu. 2025 ile 2026 yılları arasında emeklilik planı yapanların maaş artışları ve kıdem tazminatı farklarını göz önünde bulundurmalarının faydalı olacağını dile getirdi.