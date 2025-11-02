Eski Tip Ehliyetler Artık Geçersiz: Yenileme Ücreti 7 Bin 438 Liraya Yükseldi

Eski tip ehliyetler için yenileme süresi 31 Ekim 2025 itibarıyla sona erdi. 1 Ocak 2016’dan bu yana yürürlükte olan yeni tip ehliyet uygulamasında, yenileme işlemini süresi içinde tamamlamayan yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi bulunuyor.

Başlangıçta 31 Aralık 2020 olarak belirlenen son tarih, vatandaşların işlemlerini tamamlayabilmesi için dört kez uzatılmıştı. Ancak dördüncü uzatma süresi de dün itibarıyla sona erdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) verilerine gör, bugüne kadar 36 milyon 216 bin 16 kişi yeni tip ehliyet aldı. Ekim ayında 214 bin 725, son 10 iş gününde ise 129 bin 536 kişi belgesini yeniledi.

31 Ekim’e kadar yapılan başvurularda yenileme ücreti 15 lira olarak uygulanırken, sürenin bitmesiyle birlikte tutarlar büyük oranda arttı. 1 Kasım itibarıyla B sınıfı sürücü belgesi yenileme bedeli 7 bin 438 lira 60 kuruş, A, A1, A2 ve F sınıfı belgeler için 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı sürücü belgeleri için ise 11 bin 235 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Ehliyet Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

Ehliyet yenileme başvuruları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden veya Alo 199 çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak gerçekleştiriliyor. Yenileme ücretleri, anlaşmalı bankalar üzerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden ödenebiliyor.

Başvuru sırasında sürücülerin şu belgeleri ibraz etmesi gerekiyor:

Kimlik kartı

Mevcut sürücü belgesi (kayıp veya çalıntı değilse)

Sürücü sağlık raporu

Biyometrik fotoğraf

Kan grubunu gösterir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (sistem üzerinden otomatik kontrol ediliyor)

Değerli kâğıt bedeli ve vakıf payının ödendiğini gösteren makbuz

Yeni tip ehliyetler, gerekli evrakların teslim edilmesinin ardından kısa süre içinde basılarak sürücülerin adresine gönderiliyor.