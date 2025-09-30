Eski Tip Sürücü Belgeleri Yenileme İşlemleri İçin Son Tarih 31 Ekim 2025

Türkiye’de halen eski tip sürücü belgesi kullanan milyonlarca vatandaş için süre dolmak üzere. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemlerinde son başvuru tarihinin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip belgeler geçerliliğini kaybedecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada sürenin kesinlikle uzatılmayacağını vurguladı. Yerlikaya, vatandaşlara çağrıda bulunarak nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak işlemlerin zamanında tamamlanması gerektiğini belirtti.

Başvurularda Düşüş Yaşandı

2025 yılı içinde sürücü belgesi yenileme başvurularında dikkat çekici dalgalanmalar görüldü. Ocak-Eylül döneminde toplam 2 milyon 770 bin 690 kişi yeni tip sürücü belgesine geçti. Temmuz ayında rekor seviyeye ulaşıldı ve yalnızca bu ayda 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Ancak süre uzatım kararının ardından ilgi azaldı; Ağustos ayında başvuru sayısı 96 bin 134, Eylül ayında ise 60 bin 703 olarak kayıtlara geçti.

Hâlen 2 milyon 33 bin 472 kişinin eski tip sürücü belgesi kullandığı bildiriliyor. Bakanlık, yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyor.

Ücretler Değişiyor

31 Ekim 2025 tarihine kadar yapılacak başvurularda eski tip sürücü belgeleri 15 TL karşılığında yenilenecek. Bu tarihten sonra ise yeni ehliyet çıkarma bedelleri oldukça artacak.