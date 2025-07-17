Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş Havalimanında Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Yunus Emre Vakfı’na ait milyonlarca liranın usulsüz yöntemlerle harcandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, uzun süredir firari durumda bulunan Şeref Ateş dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yakalandı. Ateş’in gözaltına alınmasının ardından işlemlerinin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sürdüğü öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; Yunus Emre Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen işlemler sonucu vakıf kaynaklarının zarara uğratıldığına dair iddialar nedeniyle soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Şeref Ateş’in “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz’da gözaltına alındığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Ateş’in oğlu Enes Ateş’in de aralarında bulunduğu toplam 23 kişi hakkında iki ayrı dava açıldığı, sanıklar hakkında 14 yıla kadar hapis cezası talep edildiği aktarıldı. İddianamelerde, Enes Ateş’in piyasada 25 bin liraya hazırlattığı bir videonun, kendisiyle bağlantılı şirket üzerinden Yunus Emre Vakfı’na 2,4 milyon liraya satılmak istendiği bilgisi yer aldı.

Şeref Ateş’in görevden alınmadan üç gün önce Almanya’ya gittiği, daha sonra ise firari olarak arandığı kaydedildi. Soruşturma sürecinde vakfın yaklaşık 64 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Ateş hakkında yürütülen işlemler tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edileceği belirtildi.