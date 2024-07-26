Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Zafer Mahallesi’nde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 328 sentetik uyuşturucu hap, 184,11 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 5 fişek ile 31 bin 260 lira nakit para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınıp haklarında işlem yapılan 6 zanlıdan 3’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahalle sakinleri operasyonda polise alkışlarla destek verdi.