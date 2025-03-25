Espressolab’ın kaç şubesi var? Espressolab’ın sahibi kim?

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından her akşam olduğu gibi dün de saat 20.30’da Saraçhane’de İBB’nin önünde eylem yapılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün gerçekleştirdiği konuşmada boykot edilmesini talep ettiği firmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel’in “Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz.” ifadeleriyle boykot çağrısı yapmasının ardından Espressolab’ın sahibinin kim olduğunu merak ediliyor.

Espressolab’ın Neden Boykot Ediliyor?

Espressolab’a yönelik boykot CHP Genel Başkanı Özgür Özel duyururken, Espressolab’ın kurucusunun Esat Kocadağ olduğu öğrenildi.

2022 yılında kurulan Espressolab’un şu anda 234 şubesi bulunuyor.