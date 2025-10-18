Ev Sahiplerini Bekleyen Yeni Vergi Düzenlemesi Meclis’te

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni vergi düzenlemesi, kiracılardan elde edilen gelirler üzerinden alınacak vergiyi artırıyor. Teklif yasalaşırsa, ev sahiplerinin mevcut vergi yükü önemli ölçüde artacak.

Mevcut uygulamada konut kiralarından elde edilen yıllık 47 bin TL’ye kadar olan gelir vergiden muaf tutuluyordu. Yeni düzenleme ile bu istisna kaldırılıyor ve kiracılardan elde edilen tüm gelirler üzerinden vergi hesaplanacak.

Gelir vergisi tarifesine göre yıllık kira geliri 158 bin TL’ye kadar olanlar %15, 158–330 bin TL arası gelir elde edenler %20, 330–800 bin TL arası kira geliri olanlar ise %27 oranında vergi ödüyor. İstisnanın kaldırılmasıyla birlikte, yıllık kira geliri 158 bin TL’ye kadar olan ev sahipleri yaklaşık 7 bin TL, 158–330 bin TL arası gelir elde edenler 9 bin 400 TL ve 330–800 bin TL arası gelir elde edenler ise 12 bin 690 TL ek vergi ödeyecek.

Düzenleme kapsamında emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar istisna kapsamında tutuluyor ve bu grup için mevcut 47 bin TL’lik vergi muafiyeti uygulanmaya devam edecek.